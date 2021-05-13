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至上Q1獲利創新高 全年可望賺逾半個股本

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

半導體通路商至上（8112）公布首季財報，營收與獲利雙創歷史新高，每股純益達1.62元。法人估計，該公司今年業績暢旺，全年營收有望達1,800億元之上，刷新歷史紀錄，並挑戰首度全年賺進超過半個股本。

至上首季合併營收為503.68億元，季增24.7％，年增56.1％，獲利為6.13億元，年增幅度達1.1倍，每股純益為1.62元。

據了解，至上首季表現亮眼，主要是有大陸手機客戶備貨力道強勁，同時，伺服器應用在去年下半歷經調整之後，首季的需求也回溫。

展望第2季，法人認為，至上營運仍有伺服器應用的需求加持，至於手機應用方面，市場動能或許部分受到印度疫情影響，但因為整體市況仍處於供不應求狀態，所以影響程度應當不會太多。

至上過去的年度業績高峰，是落在2018年的1,421.51億元，但法人推估，依照其前四月合併營收已達665.67億元來看，全年業績有機會達1,800億元以上，改寫歷史新紀錄。而至上以往全年每股純益最高是去年的4.22元，今年有機會更上層樓，挑戰賺進超過半個股本。

營收 個股

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