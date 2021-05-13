快訊

513大停電！王美花率台電鞠躬道歉 預計晚上8點全面恢復供電

中職／統一獅與味全龍打到「球場一片漆黑」 聯盟宣布比賽延期

友達400億元連結永續指數聯貸案 台銀及一銀主辦

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

台灣銀行及第一銀行今（13）日宣布主辦友達新台幣400億元「永續指數連結」聯貸案，不僅創下台灣面板業聯貸案首例，並且是目前市場上同類聯貸案中最大金額，足以彰顯銀行業除追求合理利潤外，亦能善盡企業社會責任。

台銀指出，在企業永續責任推動成果上，友達（2409）已連續11年入選道瓊世界永續發展指數的組成企業，並持續榮獲台灣《證券交易所》公司治理評鑑前5%；在CSR評鑑肯定亦有諸多傑出表現，獲台灣企業永續獎、循環經濟獎等多項榮耀。

美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）與瑞士永續集團（RobecoSAM）於1999年共同推出的道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，簡稱DJSI），為全球首個企業永續投資評比指標，DJSI每年邀請全球數千家企業評選，針對企業經濟、社會與環境等評價，僅有各產業永續發展得分最高的前10%企業，才能入選為DJSI成分股，依2020道瓊永續指數（DJSI）評選結果，台灣入選企業數僅26家，皆為台灣各產業標竿企業。

台銀表示，在本聯貸案的授信期限內，管理銀行將每年定期評估友達在道瓊世界永續發展指數（DJSI World）的績效，包括環境、社會、企業治理及經濟、總評分等各面向，且銀行將依友達於各項指標的表現，做出相對應的利率減碼，以鼓勵企業積極實踐永續經營目標，讓銀行及企業攜手落實環境保護、共創綠色永續價值。

聯貸案 友達

延伸閱讀

外資賣超226.69億 賣超中鋼27,431張、連三賣

佳世達：首季獲利10年新高 可望豐收的一年

全台大停電 中科台積電、友達等大廠連續製程未受影響

興達電廠事故 中科台積、友達使用特高壓專線不受影響

相關新聞

最旺Q1 華碩每股賺13.2元

華碩昨（12）日公布首季財報「三率三升」，毛利率更衝上22%，創新高，反映筆電、顯卡產品出貨暢旺，以及產品供不應求與漲價...

震旦行Q1 EPS 1.15元 逐季向上

震旦行（2373）昨（12）日公布首季稅後純益2.59億元，季減38%，年增66%，每股純益1.15元。由於首季為辦公市...

仁寶Q1 EPS 0.6元 筆電出貨旺

仁寶（2324）昨（12）日公布首季稅後純益26.2億元，季減42.8%，年增逾3.3倍，每股純益0.6元，為2012年...

神基Q1 EPS 0.85元 三業務熱

神基（3005）昨（12）日公布首季稅後純益約5億元，季減34%，但較去年同期大增82.9%。每股純益0.85元。展望未...

鼎元售地 估貢獻每股1.2元

LED廠鼎元（2426）昨（12）日董事會決議將處分新竹市中華路的不動產，已授權董事長於實際成交金額6億元上下5%內全權...

宏碁多元引擎 拚穩健增長

宏碁（2353）營業報告書出爐，董事長陳俊聖指出，2020年是動盪的一年，宏碁通過考驗、展現強大韌性，宏碁的多元事業引擎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。