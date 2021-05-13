友達400億元連結永續指數聯貸案 台銀及一銀主辦

台灣銀行及第一銀行今（13）日宣布主辦友達新台幣400億元「永續指數連結」聯貸案，不僅創下台灣面板業聯貸案首例，並且是目前市場上同類聯貸案中最大金額，足以彰顯銀行業除追求合理利潤外，亦能善盡企業社會責任。

台銀指出，在企業永續責任推動成果上，友達（2409）已連續11年入選道瓊世界永續發展指數的組成企業，並持續榮獲台灣《證券交易所》公司治理評鑑前5%；在CSR評鑑肯定亦有諸多傑出表現，獲台灣企業永續獎、循環經濟獎等多項榮耀。

美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）與瑞士永續集團（RobecoSAM）於1999年共同推出的道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，簡稱DJSI），為全球首個企業永續投資評比指標，DJSI每年邀請全球數千家企業評選，針對企業經濟、社會與環境等評價，僅有各產業永續發展得分最高的前10%企業，才能入選為DJSI成分股，依2020道瓊永續指數（DJSI）評選結果，台灣入選企業數僅26家，皆為台灣各產業標竿企業。

台銀表示，在本聯貸案的授信期限內，管理銀行將每年定期評估友達在道瓊世界永續發展指數（DJSI World）的績效，包括環境、社會、企業治理及經濟、總評分等各面向，且銀行將依友達於各項指標的表現，做出相對應的利率減碼，以鼓勵企業積極實踐永續經營目標，讓銀行及企業攜手落實環境保護、共創綠色永續價值。