鈞興首季EPS達2.68元 單季賺贏去年上半年

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）今(13)日公布第1季合併財報，合併營收7.27億元、年增95.3%，稅後淨利1.28億元、年增150.7%，每股稅後純益2.68元，單季獲利不但創歷史新高，更賺贏去年上半年。

鈞興受惠於美國DIY居家裝修市場需求火熱，帶動電動工具及園林工具需求站穩高檔，隨著公司客戶拉貨動能強勁，第1季全鋼傘齒、精密五金件、齒輪箱等產品，營收表現均較去年倍增，占整體營收比重分別為24.69%、28.48%、23.71%。

鈞興致力提高生產製程自動化生產比例，同時精進生產管理效率及營業成本、費用管控，帶動第1季整體毛利率、營業利益率達33.10%、18.43%，較去年同期的28.66%、10.76%明顯優化。

展望第2季，鈞興維持審慎樂觀看法。表示目前訂單能見度已滿載至第3季，加上越南廠預計下半年加入生產行列，有機會搶攻主要客戶更多轉單的合作機會，推升營運規模。

鈞興4月合併營收2.11億元，受惠客戶拉貨動能續強，帶動4月營收再創歷史同期新高，較去年同期成長42.5%，累計前四月合併營收9.38億元、年增80.2%，亦創歷史同期新高。鈞興今天股價以124元、上漲4元作收。

在新產品方面，除了中國大陸工業機器人客戶的訂單持續增長外，鈞興也將諧波減速器延伸至中置電機產品，以布局電動助力自行車市場商機，與目前市面上現有產品相比更加輕薄短小，續航力強，將有效滿足客戶需求。

鈞興表示，這款原型機預計第2季面世，下半年進行相關的測試及業務推廣工作，有望成為集團新一波營運動能的助力來源。