統一第1季獲利亮眼 每股稅後純益0.95元

統一（1216）第1季獲利繳出亮麗成績單，合併營收1,154.62億元，較去年同期成長6.6%，受惠於統一超（2912）、統一證（2855）等獲利成長挹注，單季稅後純益54.04億元，年增率21%，每股稅後純益0.95元。

統一分析，第1季獲利出色，主要是本業堅持價值營銷，獲利穩定，加上統一證券等轉投資獲利增加，整體營運動能佳。

其中，統一中控本期淨利人民幣3.78億元，較去年同期衰退10.9%，主要是去年第一季有入帳出售合肥統一部分土地及建築物收益人民幣6100萬元，若扣除此一次收益，獲利仍增長。

統一超商本期淨利27.10億元較去年同期增加1.55億元，成長6.1%，主要受惠於台灣7-ELEVEN持續加速拓點，以及其轉投資獲利挹注，致本期淨利成長。

統一實業（9907）本期淨利1.86億元較去年同期虧損0.90億元增加2.76億元，飲料包裝業務及鐵產品的營收及毛利增加，讓本期淨利轉為虧為盈。

另外，台灣神隆（1789）本期淨利0.90億元較去年同期增加0.55億元，成長155.2%，主要係為新藥委託開發及製造業務，與針劑事業業務之營收毛利成長，致本期淨利成長。