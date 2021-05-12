震旦行Q1稅後純益2.59億元 每股盈餘1.15元

震旦行（2373） 今（12）日公告今年第一季財務報告，第一季合併營收32.23億元，較去年同期成長34%；第一季稅後純益2.59億元，較去年同期成長66%，每股稅後純益1.15元。

因兩岸疫情控制良好，整體景氣明顯復甦，震旦行積極開拓市場，精實管理內涵，在大陸OA事業及家具事業大幅成長帶動下，整體營收與獲利展現強勁回升力道。由於第一季為辦公市場的淡季，加上市場景氣持續復甦，震旦行將持續優化經營平台，變革創新，擴大經營規模，法人預估震旦行的營收與獲利將逐季成長。

該公司表示，未來除了持續專注辦公領域的深耕，因應後疫時代零接觸需求，不斷創新商業模式，擴大雲端及智能應用等新事業領域發展。例如「震旦雲」結合大數據、人工智慧等科技強化AI面試系統應用，協助企業進一步預測及發展人才管理策略，讓人才甄選變得精準快速，已獲許多知名科技業、製造業及金控集團使用，也讓雲旦雲使用人數快速增長突破5萬。

此外，該公司也表示，台灣OA事業已在4月成立「iSpace智能應用中心」，並且結合AI與3D自造，提供「智能應用」、「自造教育」、「空間規劃」三大解決方案，及「震旦自造教育工作坊」，作為企業及學校數位轉型孵化基地，期望3年內為台灣OA事業創造超過10%的營收成長。