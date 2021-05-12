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外資詢問能見度到何時 華碩：下半年動能還很強

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

華碩（2357）今（12）日舉辦線上法說會，針對法人詢問能見度方面，指出，持續監控通路庫存水位，直到現在為止，通路庫存水位還是在下降，整體市場需求仍強、仍供不應求，「我們掌握訊息，到下半年為止動能還是相當強勁」，意味著華碩能見度一路到下半年，甚至到年底。

他也表示，不過現在有兩大變數，第一是疫苗，第二是缺貨何時補上，還有這兩個變數，因此到明年能見度還不是很高，會持續觀察。

華碩共同執行長胡書賓表示，過去一年多供應鏈最大問題就是半導體供應鏈，牽涉到所有IC，驅動元件缺貨就會影響到面板，再來影響到系統的筆電、板卡，最近甚至到周邊IO控制IC也吃緊，影響是相當全面。

不過許先越說明，現在最急需面對的就是市場缺料的問題，華碩一直透過不同方式取得料件，以自有RD能力導入第二供應商等等各方式。

許先越表示，本季新興市場仍是成長趨勢，加上最近發表的電競筆電、板卡等新產品，延續成長態勢，整個產業還是供貨不足，華碩預估本季PC將季增5-10%，年增率來到20-30%，至於零組件方面，因本季為淡季，預計本季將季減5-10%，仍可年增30%。

首季華碩一般PC出貨量年增超過五成，電競筆電出貨超過75%、商用跟教育筆電出貨量更是高達170%，銷售非常搶眼。華碩也會聚焦在高成長部分，如在電競、創作者方面產品，預計新品將在computex亮相。

電競筆電 華碩 半導體

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