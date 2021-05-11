愛普首季每股純益4.73元 轉型效益顯現毛利率跳增至44%

記憶體矽智財（IP）供應商愛普（6531）今日公布首季每股純益4.73元，遠優於去年同期的0.49元；其中毛利率達到44%，優於前一季的39%；愛普董事長暨總經理陳文良表示已達到公司轉型所設定毛利率目標；未來將隨物聯網 及AI人工智慧客戶應用擴大，向營收創高目標尋求挑戰。

愛普董事會也通過，為使公司股權更便於流通，決定待股東會通過後，將申請更改股票面額為5元，換句話說，流通股數將增加一倍，藉此活絡市場交易並利於靈活規劃員工股權獎勵措施，也顯現公司對於未來營運發展深具信心。

陳文良表示，愛普首季非標準型DRAM占比已達93%，從首季財報來看，已看出愛普轉型績效。

他強調，愛普專注在物聯網（IoT）應用RAM和AI客製化晶圓堆疊的VHM等二大業務，首季幾乎是來自反應來自IoT RAM業績大幅成長的貢獻，預估這塊市場應會呈現爆炸性成長，對愛普營運挹注可期；至於AI用的VHM，可望在下半年量產出貨，今年出貨金額有機會達到原設定3億元到6億元的上限。

陳文良表示，愛普的獲利能力已經趨向穩定。在提升毛利率的同時，經營成本得到有效的控制，純益率也上升。愛普希望長期穩定的獲利能力給投資人帶來信心和可見度。

陳文良進一步說明，愛普AI事業部的目標是以將VHM成為客戶AI Memory解決方案首選，現有多家客戶參與開發，並開始挹注設計服務及IP授權等收入，這些開發案將在下半年量產出貨，雖然絕對金額仍低於於IoT事業部，但只要隨客戶晶圓出貨量放大，獲利最快在明年將會發酵。