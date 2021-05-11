南茂：封裝漲價還會持績 本季營收估至少高個位數增幅

封測廠南茂(8150)今日舉行線上法說會，公布首季稅後純益9.59億元，為單 季史上第三高，每股純益1.32元；南茂董事長鄭世杰看好本季及全年營運展望，強調包括記憶體、大小面板驅動IC和混和訊號客戶訂單需求依舊強勁，預料到今年下半年，封測漲價還會持績。

展望本季，他預估受惠新增打線機台陸續上線，新增機台產能也全數被客戶訂走，今年營運將可逐季成長，本季合併營收將可優於上季，預估至少高個位數增幅；全年營收預估可成長15~20%。

南茂首季合併營收64.65億元，季增2.5％、年增15.7％，連二季改寫新高。但受到原材料如銅線、ABF載板、導線架等漲價影響，毛利率24.2％、營益率18.0％，反而低於去年第4季24.4％、18.4％，首季稅後純益9.59億元，每股純益1.32元，未來隨營收創新高，但也是史上第三高。

鄭世杰表示，5G與車工規的數位轉型，帶動半導體需求增加，但市場晶圓代工和封測產能仍供不應求，供需失衡下產能依舊吃緊，預料封測價格漲價還會持續。

至於客戶端需求，目前三大記憶體DRAM、NOR Flash及NAND Flash，客戶備貨持續強勁，成功動能長；面驅整合觸控驅動IC，客戶下單量續增，南茂新增機台到位仍可維持高產能利用率；混合訊號受惠日本客戶將訂單移到南茂，南茂為其備專線生產，預料今年將呈現爆發性成長。整體營運動能強勁，加上與紫光集團合作的紫光南茂也於首季轉盈，今年南茂營收和獲利都可繳出佳績 。