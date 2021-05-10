群聯首季每股純益8.56元 優於預期

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

快閃記憶體控制IC大廠群聯（8299）今日公布首季每股純益8.56元，優於預期。群聯董事長潘健成今日主持線上法說會表示，看好本季毛利率續增，且整 體市況將因短料，可能讓傳統第3季旺季，延至今年第4季。

群聯今日公布第1季財報，第1季合併營收128.88億元，季增0.4%、年成長0.2%；毛利率達29.7%，比前一季增加6.7個百分點。

因群聯去年第4季出售合肥兆芯 46.48% 股權，認列處分利益40.93 億元，每股貢獻12.26 元，加計本業每股純益6.94 元，合計每股大賺19.20 元。

群聯今年首季稅後純益168.8億元，雖季減55.4%，但單季每股純益8.56元，優於公司預期。

潘健成對本季仍抱持樂觀，看好本季毛利率還會成長，第三季仍可維持和本季相近的水準。

至於法人關注的奇亞幣帶來的拉貨商機，他說目前奇亞幣熱度仍在，供貨短缺短期還無法紓解，但公司仍會優先鞏固既有的客戶，奇亞幣出貨可彈性作為支撐營運的緩衝閥。

群聯 毛利率

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