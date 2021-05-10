市況雜音、外資降評 聯發科股價失守千元大關

手機市場出現雜音，外資圈今（10）日調整對聯發科（2454）的評等，造成聯發科股價失手千元大關，收盤大跌81元、跌幅7.64%，收在979元，為今日最低點。

聯發科將於下午公布4月營收成績單，法人預估，在產能限制下，該公司上月營收可能會與3月的401.47億元相當，守住400億元大關。

最早把聯發科（2454）目標價喊上千元的Aletheia資本，今（10）日意外啟動降評，並在報告中指出，考量高通晶片難產瓶頸將在下半年排除，屆時會給聯發科強烈一擊，聯發科營運高峰確定在今年結束，為此調降聯發科評級至「持有」，目標價也從先前的千元改為「未評等」（N.A）。

無獨有偶，天風國際證券分析師郭明錤也示警，同時看衰聯發科和高通，認為這兩家手機晶片廠的股價已經反映5G成長最快的時期已過，在沒有殺手級應用、印度疫情惡化的情況下，品牌廠啟動下修第2季訂單，預期今年第4季起競爭壓力將會開始增溫。

此外受到印度疫情和缺料雙重干擾，市場今（10）日流傳一份中國大陸手機品牌廠下修清單，包括小米、榮耀、realme、一加都分別傳出下修出貨量二到四成。不過，上述修正數字均未經過這些手機品牌廠的證實，外界預估，下修內容應該以4G手機為主。

在一連串利空消息打擊下，聯發科今日股價開盤就下跌，盤中跌破千元大關，收盤股價依舊未能站回千元之上，收在979元、下跌81元，跌幅7.64%，成交量1.8萬張。