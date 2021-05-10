富旺配發現金股利2元 現金殖利率8.11％

富旺（6219）今（10）日舉辦股東會，決議配發每股現金股利2元，配發率85％，以今日開盤價24.6元計算，現金殖利率8.11％；展望今年第2季，富旺維持審慎樂觀看法。

富旺股東會由董事長林正雄主持，股東出席率80.26％，會中承認去年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過盈餘分配案，富旺去年合併營收 31.91億元，年增96.65％，稅後歸屬於母公司淨利3.63億元，每股純益2.35元，刷新近六年獲利新高紀錄。

富旺表示，今年第1季存貨包括待售房地、在建房地、預付房地，總計金額仍有61.7億元，今年前4月預約看屋數較去年同期成長，加上針對潛銷期的建案採取穩固成交策略、房產結構的狀態，今年前4月簽約戶數達181件、年增115％。

富旺說，受惠於自住剛性需求穩定、新建案交屋處於高峰期，帶動房市移轉輛高檔不墜，根據六都公布的買賣移轉棟數資料顯示，今年4月買賣移轉棟數為2.25萬棟、年增27.9％，表現為近8年同期新高，累計前4月則達8.47萬棟、年增19.3％。

展望第2季，富旺維持審慎樂觀看法；富旺認為，房地合一稅2.0修法主要是壓抑投資性購屋需求者，從中長期來看，台灣低利率環境、游離資金豐沛、經濟持續復甦等，仍有助於實質需求的首購族及換屋族提供良好的環境。