4月營收／聯德控股 攀29月高峰

散熱暨沖壓件廠聯德控股-KY（4912）公告4月營收達7億元，月增2.8%、年增60.5%，單月營收創29個月新高，成長主因來自手機散熱、健身器材及伺服器散熱等三大業務成長。

聯德控股今年前四月營收24億元，年增85.1%。聯德控股今年核心業務為手機散熱、健身器材及伺服器散熱；其中，手機散熱從原先間接供貨已成為直接供貨，毛利率大升，預料今年仍是美系大客戶機構件主要供應商。

手機業務方面，聯德控股原是可成主要供應商之一，隨著藍思及立訊跨足iPhone供應鏈，聯德也從原先間接供貨變成直接供貨，因此毛利率提升不少。

健身器材方面，除原有的Tonal品牌外，目前開始為新客戶送樣，估計運動器材年營收貢獻上看24億至25億元，占整體營收比重約36％，為公司最大單一產品線。

在伺服器散熱業務部分，聯德控股今年已與全球電商龍頭洽談，預料近期內敲定下半年出貨事宜，由於該客戶是市場龍頭地位，對伺服器散熱的需求量高，有助該項業務大躍進，估計營收貢獻將較去年呈現三位數成長。

聯德控股因應營運規模擴大，決議今年資本支出從原先新台幣5億元擴大八倍至1.5億美元（約新台幣40.5億元），將在桃園購置土地建廠，並規劃在墨西哥設廠，配合美國運動器材客戶及電動車龍頭客戶未來訂單需求。