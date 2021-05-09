新巨 衝刺車用、智慧家電

電源供應器廠新巨（2420）看好微動開關業務來自汽車、智慧家電等應用升溫，加上伺服器營運轉強，本季營運及獲利有望優於上季，惟零組件缺料仍是一大挑戰。

新巨去年稅後純益4.43億元，年減8.8%，每股純益2.9元，全年毛利率37.24%。董事會已通過去年度盈餘擬配發每股2.55元現金股利，配發率87.9%。

新巨表示，旗下產品定位為少量多樣化，且高度客製化，毛利率表現為電源族群前段班，對於今年營運展望，儘管因大環境變數多，尤其是缺料的議題，全年營運有挑戰，但新巨「麻雀雖小，五臟俱全」，今年仍力拚優於去年表現。

新巨主要業務為電源供應器及微動開關，其中，微動開關為國內龍頭，營收占比45%，電源供應器占55%。由於微動開關應用廣泛。

以汽車為例，可應用於中控鎖、行李箱、安全帶、安全氣囊等領域，一輛車使用數量達十多個，除了車用市場外，微動開關應用於智慧家電，包括掃地機器人、吹風機、安全監控、軍事及清潔用品等。目前車用微動開關營收占整體微動開關營收約一成。

另一方面，因應疫情需求，對於伺服器、資料中心需求強勁，新巨主要客戶涵蓋IBM、HP、工業電腦廠研華、伺服器機殼廠營邦等，近幾年公司也新增網路安全公司資料中心電源產品及資料庫中心電源，受惠遠距上班需求，伺服器訂單穩定。