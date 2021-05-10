電子族群 有補漲契機

多頭資金關愛的眼神重新回到電子股族群。法人解析，由於包括水泥、食品、紡織、鋼鐵等傳產類股指數與金融指數均已重返5日線之上，但電子指數仍未收復月線反壓，漲勢相對落後，預期在各類股健康輪動下，電子股、特別是半導體族群，本周將有表現的契機。

7日電子權值股回神，跌深反彈電子股執掌多頭大旗，尤以光電大漲5.0%、電子零組件上漲3.7%，及電腦及周邊上漲2.2%表現最突出，帶動包括面板、電子零組件、電腦及周邊等三大族群皆強力反彈。

其中面板雙虎友達、群創、彩晶表現均相當亮眼，群創、彩晶更收在漲停；電子零組件中的被動元件、連接元件等族群漲勢也不落人後，禾伸堂、立隆電、凱美等當日股價也都以漲停作收，國巨也有6.7%的漲幅。

電腦及周邊相關個股如撼訊、青雲、佳世達、鴻海等股價表現也相當強勁，撼訊7日股價更是強鎖漲停收市。

法人指出，盤面上看來，多頭目光重回電子族群，使得本周電子股有機會在落後補漲下表現強勢。