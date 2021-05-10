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光磊總座黃年宏 讓組織年輕化

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北報導
光磊總經理黃年宏(本報系資料庫)
光磊總經理黃年宏(本報系資料庫)

光磊（2340）總經理黃年宏雖上任未滿一年，但勇於改變以及組織年輕化的策略令人印象深刻，他強調，要帶領光磊成功轉型，讓光磊成為一家感測元件技術整合平台的IDM廠。

光磊去年6月股東會歷經經營權風波後，雖然公司派最終獲勝，保住經營權，但內部卻處於人心浮動的狀態，極需整頓以及制訂未來營運策略，因此光磊董事長王虹東找黃年宏掌舵，期盼未來能走出一條新的路。

黃年宏指出，以前就一直很想做感測元件，對此市場發展前景與商機都深具信心，與董事長深談許久後，發現兩人理念相同，決定來光磊奮戰。

黃年宏曾任職於聯電、神盾等科技大廠，對於上游晶片的產業發展相當熟稔，過去他曾帶領團隊成功開發出第一顆面積式指紋辨識傳感器，並打入Motorola指紋辨識手機供應鏈，為神盾創造6億元以上的營收，是國內科技業知名戰將。

黃年宏去年10月接任光磊總經理一職後，就開始進行組織年輕化，藉此讓組織年輕、分工明確，做事更有效率，而組織調整的過程中，雖然也有內部反彈聲浪，但多數員工們仍可理解，也讓光磊內部成功團結，並於今年首季繳出亮眼成績單。

黃年宏強調，光磊是老牌LED公司，要轉型、要組織改革一定會面臨挑戰，所幸員工都認同要改變才會有未來，而改變的確是需要勇氣，他會持續與員工共同奮戰，全面搶攻感測元件市場商機。

經營權 神盾 指紋辨識

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