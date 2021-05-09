法人觀點／光磊今年營收 看增一成

光磊（2340）感測元件產能滿載，以提升生產效率因應、暫不擴產，與策略夥伴Nichia私募案重點著眼VCSEL布局；分析師指出，光磊去年感測元件營收占比攀升至56%，優於前一年度的51%至52%，全年每股純益1.45元，優於市場預期。

分析師表示，光磊將辦理私募以擴大半導體領域布局，擬引進Nichia資金、技術、VCSEL技術；Nichia除在相關專利具領先地位，也有助於業務面的拓展；VCSEL在手機、消費性需求大，預期未來五年的年複合成長率約20%，雖車用目前需求占比不高，但未來幾年均維持每年翻倍成長。

光磊近年營運重心由LED轉移到感測元件，感測元件營收占比持續提升到五成以上，各產品線比重將維持感測50%至60%、發射20%至30%、系統元件10%至20%，光電持續降低營收占比、拉高感測元件比重，以穿戴裝置心律量測、血氧檢測，尤以美系品牌客戶PD感測較值得期待。

另外，應用在無線耳機TWS、手機應用的VCSEL、掃地機器人高感度PD及高壓Power MOS在電動車充電樁等應用，都可望有不錯的成長性，市場預估今年全年營收有望成長近一成，每股純益約逾1.5元。