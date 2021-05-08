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國巨 4月營收攀高點

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

被動元件龍頭廠國巨受惠終端市場續強，客戶訂單需求大增，昨（7）日公布4月營收達90.17億元，月增3.3%、年增103.1%，站上近31個月以來高點。

展望後市，國巨表示，終端市場需求強勁，大中華廠區產能利用率亦持續提升中。 國巨今年4月營收站上9字頭，寫下31個月以來高點及同期單月營收新高紀錄。今年前四個月營收為327.62億元，較去年同期增加126.6%。

國巨表示，4月營收較上月持續成長，主因大中華廠區的產能利用率逐步提升、客戶訂單需求強勁所致。展望營運後市，國巨指出，需求與產能都持續增長，但全球疫情仍未緩解，國際貿易爭端不確定性高，審慎樂觀看待業績及營運展望。

國巨大量併購後，五大營運策略齊頭並進，朝被動元件產業完整服務解決方案供應商的目標邁進。國巨持續強化與鴻海集團合作關係，創造強強聯手共贏效益。

國巨 營收

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