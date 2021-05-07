快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旺宏4月營收38.11億元 月增5.6%

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

非揮發性記憶體大廠旺宏(2337)今（7）日結算4月合併營收為38.11億元，較月增5.6%、年增11.2%。旺宏累計前四月合併營收為134.38億元，年增4.6%。

旺宏董事長吳敏求對本季及下半年展望相當樂觀。他說目前唯讀記憶體（ROM）、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、 儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、三大產品線訂單全數成長，尤其是NOR Flash訂單，好到連他自己都不想到。

至於三大產品未來價格走勢，吳敏求並強調現在客戶首要解決「是要能拿到貨，價格不是重點」。

雖然吳敏求不回應是否漲價，但強調本季及下半年的毛利率，會顯著提升，整體營收和獲利都會一季比一季好。

快閃記憶體 旺宏 營收

延伸閱讀

三星犀利 記憶體「超級循環」來了

旺宏要賣6吋廠 鴻海搶親的幕後盤算...

旺宏首季獲利雙減 早盤股價拉回

吳敏求談6吋廠 希望盡快賣出

相關新聞

國巨 4月營收攀高點

被動元件龍頭廠國巨受惠終端市場續強，客戶訂單需求大增，昨（7）日公布4月營收達90.17億元，月增3.3%、年增103....

4月營收／廣達月減10％ 仁寶月減17％

受到缺料與淡季影響，筆電代工廠4月營收普遍下滑，筆電龍頭廣達（2382）公布4月營收848.37億元，月減10.18%，...

4月營收／聚鼎月增11％ 產能拚倍增

保護元件廠聚鼎（6224）4月營收2.12億元，月增11.6%，年增41.5%，創單月歷史新高；1-4月營收7.62億元...

Q1 EPS／中磊0.56元

電信寬頻設備大廠中磊（5388）昨（7）日公布第1季歸屬母公司稅後純益1.39億元，年增60%，每股稅後純益0.56元，...

4月營收／敦泰、矽創、昇佳 攻頂

IC設計廠敦泰（3545）與矽創、昇佳，於昨（7）日公布4月業績，三者均創歷史新高，近期營運都受惠於客戶需求暢旺，且產品...

Q1 EPS／浩鑫0.01元

浩鑫（2405）昨（7）日公布第1季稅後純益208萬元，較去年同期稅後淨損4,120.5萬元，轉虧為盈，今年第1季每股純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。