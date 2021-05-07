旺宏4月營收38.11億元 月增5.6%

非揮發性記憶體大廠旺宏(2337)今（7）日結算4月合併營收為38.11億元，較月增5.6%、年增11.2%。旺宏累計前四月合併營收為134.38億元，年增4.6%。

旺宏董事長吳敏求對本季及下半年展望相當樂觀。他說目前唯讀記憶體（ROM）、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、 儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、三大產品線訂單全數成長，尤其是NOR Flash訂單，好到連他自己都不想到。

至於三大產品未來價格走勢，吳敏求並強調現在客戶首要解決「是要能拿到貨，價格不是重點」。

雖然吳敏求不回應是否漲價，但強調本季及下半年的毛利率，會顯著提升，整體營收和獲利都會一季比一季好。