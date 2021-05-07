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廣穎首季每股純益0.22元 擬配息1元

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

記憶體品牌及模組廠廣穎電通(4973)今（7）日公布2021年第1財報，單季稅後純益0.14億元，每股純益0.22元，低於前一季的0.41元及去年同期的0.95元；但董事會通過去年盈餘每股擬配發1元現金股利。

廣穎也公布4月合併營收2.86億元，月減18.5%，但比去年同期成長23.1％。

廣穎表示，首季獲利不如預期，主因今年以來受新台幣持續強升影響，致公司遭致匯兌損失；另記憶體需求雖提升，因低庫存策略、缺料、及交期拉長的因素，客戶需求未被及時完全滿足，營運同受波及。

展望本季，廣穎強調將密切與供應商保持緊密合作，確保交期與滿足客戶需求；並將維持既有步調，持續徹底執行「市場/通路調整」與「產品結構多元化」策略，並持續深耕「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域，同步發展多樣化產品佈局、恪守產品品質與發揮產品設計的深厚實力，以自有品牌行銷全球。

廣穎 記憶體

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