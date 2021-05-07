統振4月營收2.57億元 月增3.8％

統振(6170)今（7）日公告2021年4月合併營收為2.57億元，月增3.8％，主要受惠宅經濟驅動3C消費通路的拉貨力道增溫，帶動能源事業體的業績較上月成長，但因分割子公司統達，營收基期不同，致比去年同期減少20.37％，排除去年同期統達之營收，年減1.4％。

統振累計今年前四月合併營收為9.77億元，排除去年同期統達的營收，年增較7.3％。

根據菲律賓中央銀行(BSP)最新公布2021年2月菲國海外移工(OFW)匯款達24.8億美元，較去年同期成長5.1%，並認為隨著歐美各國已陸續為民眾注射疫苗，經濟將重回成長軌道，且菲國將有更多專業人士前往海外工作，包括醫師、護理師及資訊科技工程師等，預期今年匯款將增加4%，可見待疫情回穩後，各國移工人數增加的機會可期。

統振進一步表示，受惠於台商回流政策、缺工效應，催動台灣移工人數未來有機會穩健增溫，目前統振金融科技行動APP系統-Q Pay在海外金融機構系統化的介接已涵蓋越南、菲律賓、印尼等地區，公司將持續建立更完整、多元、友善的匯款環境，並著力於降低匯款的接續成本，對公司帶來正面的挹注。

展望本季，統振維持審慎樂觀看法，除能源事業體持續搶攻宅經濟與智慧居家市場龐大的商機，盼上游電池芯、電子晶片等原料市場供需失衡情形得以緩解，能貢獻公司穩定營收成長。

此外，統振也持續致力優化集團各事業體的營運結構，同時著眼於穩定淨現金流之業務擴張計畫，包括橫向擴張流通事項代理銷售更多類型產品、開拓移工市場更多業務範疇等，但短期營收表現恐有波動情形。