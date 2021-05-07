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長科首季每股純益0.67元 去年全年配息1.32元

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

長科*（6548）今（7）日召開董事會，通過2021年第1季財務報告，首季每股純益0.67元，為歷史次高，如以每股面額10元之股數換算，長科*首季每股純益相當於6.7元。

長科* 董事會也通過2020年下半年每股將配發現金股利0.92元，並訂2021年2021年6月15日除息交易，最後過戶日為2021年6月16日，停止過戶期間為2021年6月17到21日；現金股利發放日則訂為2021年7月14日。

由於長科2020年上半年每股已配息0.4元，並於2021年1月13日發放，加上下半年每股配發 0.92元，合計長科*2020年全年每股配發現金股息為1.32元；如以每股面額10元股數換算，每股現金股息相當於13.2元。

長科*首季合併營收為27.2億元，季增1%，年增26%，創單季歷史新高紀錄，主要受惠於半導體市場需求強勁，封測材料訂單增加及QFN產能擴充帶動營收成長。

不過第1季毛利率19%，比前一季下滑2個百分點，係受原物料價格波動影響所致；但因訂單量較去年同期增加，產能利用率提升，毛利率仍比去年同期上升2個百分點。

此外，由於美元匯率挹注匯兌收益，加上所得稅費用減少，長科*第1季單季歸屬母公司純益為2.37億元，比上季增加39%，也較去年同期大幅成長86%，處於單季歷史次高水準；首季稅後純益為0.67元，也是單季歷史次高，如以每股面額10元的股數換算，長科*首季每股純益為6.7元。

長科*為充實營運資金，董事會也通過募集發行國內第一次有擔保轉換公司債，預計每張債券發行面額為新台幣10萬元，發行總張數上限為1.5萬張，發行總面額上限新台幣15億元，發行期間5年，採競價拍賣方式辧理公開承銷，底標暫定以不低於面額的102.5%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

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