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4月營收／敦泰、矽創、昇佳 攻頂
IC設計廠敦泰（3545）與矽創、昇佳，於昨（7）日公布4月業績，三者均創歷史新高，近期營運都受惠於客戶需求暢旺，且產品售價有所調升。
敦泰4月合併營收為19.08億元，月增25.2％，年增102.3％，累計前四月合併營收為62.58億元，年增62.4％。敦泰受惠於客戶需求熱絡，出貨量放大，加上產品價格調整，4月營收持續成長，再登歷史高峰。展望未來，敦泰預期，第2季隨著產業需求增溫，整體營運向上可期。
同時，矽創4月合併營收為17.65億元，月增13.5％，年增84.7％，累計前四月合併營收58.07億元，年增41.8％，首季每股純益為6.55元。
矽創去年營收與獲利同攀歷史高峰，已連兩年賺進超過一個股本。該公司的驅動IC供不應求，於去年第4季就已經調價，反映去年成本上漲，今年相關成本持續增加，第2季展開第二波漲價。另外，矽創旗下的感測IC廠昇佳，也傳從第2季起，調升報價約10％至15％。昇佳4月合併營收為5.47億元，月增22.6％，年增30.2％，累計前四月合併營收18.15億元，年增2.5％，首季每股純益為6.04元。
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