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4月營收／聚鼎月增11％ 產能拚倍增

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

保護元件廠聚鼎（6224）4月營收2.12億元，月增11.6%，年增41.5%，創單月歷史新高；1-4月營收7.62億元，年增近五成。展望後市，美系客戶手機訂單較去年大幅成長，也供應三端保險絲模組（CLM）用於該客戶的平板，再加上市場對快充及動力鋰電池應用激增，推升CLM需求大增，公司積極擴產，今年底月產能可翻倍，金屬散熱基板同步接單暢旺，法人估聚鼎今年營運可望年增逾30%。

聚鼎在2019年，PPTC（高分子正溫度係數熱敏電阻）產品重返美系手機客戶供應，供應鏈透露，去年該客戶對聚鼎的拉貨相對今年保守，今年接單較去年大幅成長，將於5月起開始出貨；一隻手機用到三顆PPTC，目前聚鼎三顆都可以交貨，今年對美系客戶交貨量，將大幅優於去年表現。

至於在CLM方面，聚鼎過去多以筆電為主，但今年在中國品牌手機、電動自行車、掃地機器人等，CLM的滲透率逐漸拉升，當前需求遠大於供給，今年將大幅擴產，資本支出達2-3億元，遠大於過往平均的1億元。

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