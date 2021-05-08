Q1 EPS／中磊0.56元

電信寬頻設備大廠中磊（5388）昨（7）日公布第1季歸屬母公司稅後純益1.39億元，年增60%，每股稅後純益0.56元，中磊表示，疫情期間加速數位轉型，帶動全球寬頻需求，接單暢旺加上菲律賓新產能加入，推升營運成長，樂觀看待5G、光纖、DOCSIS 3.X、WiFi 6等產品將推升營運成長。

中磊第1季合併營收為95.98億元，年增41%；毛利率13.3%，低於上季的15%及去年同期的14.8%，歸屬母公司稅後純益為1.39億元，年增60%，每股稅後純益為0.56元。