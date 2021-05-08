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4月營收／廣達月減10％ 仁寶月減17％
受到缺料與淡季影響，筆電代工廠4月營收普遍下滑，筆電龍頭廣達（2382）公布4月營收848.37億元，月減10.18%，年增1.73%，2021年前四個月營收為3,537.90億元，年增29.28%，預期第2季業績將逐月成長。
廣達2021年4月筆電出貨610萬台，較3月的660萬台下滑，但第2季是傳統淡季，加上缺料，出貨仍維持在600萬台的高檔水準，法人看好廣達第2季業績仍可望較第1季成長。廣達將在5月13日舉行法說會，說明第2季業績與下半年展望。
仁寶4月合併營收為893.5億元，月減17.4%，年減5.3%。2021年前四個月合併營收為3,593.42億元，年增約30%。仁寶4月筆電出貨440萬台，低於3月的550萬台。仁寶表示，季底是拉貨高峰，3月基期墊高之下，4月筆電出貨相對減少。4月營收年減，主要是產品組合改變，平均出貨單價低於去年同期。預估第2季筆電出貨仍將成長逾一成。
英業達4月營收為381.94億元，月減6.84%，年減22.5%，今年前四個月營收為1,500.42億元，年增8.75%。英業達4月筆電出貨160萬台，較3月的170萬台小幅下滑。預期第2季筆電，伺服器與智慧裝置三大產品線，均將恢復成長。英業達將在5月11日公布第1季財報。
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