快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4月營收／廣達月減10％ 仁寶月減17％

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

受到缺料與淡季影響，筆電代工廠4月營收普遍下滑，筆電龍頭廣達（2382）公布4月營收848.37億元，月減10.18%，年增1.73%，2021年前四個月營收為3,537.90億元，年增29.28%，預期第2季業績將逐月成長。

廣達2021年4月筆電出貨610萬台，較3月的660萬台下滑，但第2季是傳統淡季，加上缺料，出貨仍維持在600萬台的高檔水準，法人看好廣達第2季業績仍可望較第1季成長。廣達將在5月13日舉行法說會，說明第2季業績與下半年展望。

仁寶4月合併營收為893.5億元，月減17.4%，年減5.3%。2021年前四個月合併營收為3,593.42億元，年增約30%。仁寶4月筆電出貨440萬台，低於3月的550萬台。仁寶表示，季底是拉貨高峰，3月基期墊高之下，4月筆電出貨相對減少。4月營收年減，主要是產品組合改變，平均出貨單價低於去年同期。預估第2季筆電出貨仍將成長逾一成。

英業達4月營收為381.94億元，月減6.84%，年減22.5%，今年前四個月營收為1,500.42億元，年增8.75%。英業達4月筆電出貨160萬台，較3月的170萬台小幅下滑。預期第2季筆電，伺服器與智慧裝置三大產品線，均將恢復成長。英業達將在5月11日公布第1季財報。

延伸閱讀

仁寶子公司出售昆山不動產 估處分利益約20億

仁寶處分昆山廠房 處分利益約20億元

供應鏈重組／電子五哥分散風險 遷廠路徑現

門徒向耶穌下跪非求婚 廣達游於藝有童趣彰化縣長笑了

相關新聞

國巨 4月營收攀高點

被動元件龍頭廠國巨受惠終端市場續強，客戶訂單需求大增，昨（7）日公布4月營收達90.17億元，月增3.3%、年增103....

4月營收／廣達月減10％ 仁寶月減17％

受到缺料與淡季影響，筆電代工廠4月營收普遍下滑，筆電龍頭廣達（2382）公布4月營收848.37億元，月減10.18%，...

4月營收／聚鼎月增11％ 產能拚倍增

保護元件廠聚鼎（6224）4月營收2.12億元，月增11.6%，年增41.5%，創單月歷史新高；1-4月營收7.62億元...

Q1 EPS／中磊0.56元

電信寬頻設備大廠中磊（5388）昨（7）日公布第1季歸屬母公司稅後純益1.39億元，年增60%，每股稅後純益0.56元，...

4月營收／敦泰、矽創、昇佳 攻頂

IC設計廠敦泰（3545）與矽創、昇佳，於昨（7）日公布4月業績，三者均創歷史新高，近期營運都受惠於客戶需求暢旺，且產品...

Q1 EPS／浩鑫0.01元

浩鑫（2405）昨（7）日公布第1季稅後純益208萬元，較去年同期稅後淨損4,120.5萬元，轉虧為盈，今年第1季每股純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。