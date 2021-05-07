Q1 EPS／緯創0.04元 21季低點

緯創（3231）昨（7）日公布第1季稅後純益1.13億元，季減95.14%、年減84.44%，每股純益0.04元，創2015年第4季以來的21季新低。主要是持有立訊股票產生資產評價損失，導致業外損失高達18.37億元，衝擊本業獲利，若未來立訊股價上漲，帳面上可望回沖。

緯創第1季營收1,773.59億元，季減23.73%、年增2.06%，毛利率5.95%，季增0.31個百分點、年增1個百分點，營益率1.73%，季減0.12個百分點、年增0.64個百分點。

緯創去年7月以人民幣33億元（約新台幣138億元）出售旗下昆山、江蘇子公司給立訊集團，同時透過中國四家子公司取得立訊股票約人民幣30億元（約新台幣126億元），持股比達0.81%。

但立訊股價今年以來持續下跌，緯創持股帳面價值因此大減。

緯創公告今年4月合併營收達682.2億元，月減1.26%、年增2.01%；累計今年前四個月營收達2,453.59億元、年增 2%。4月筆電、桌機、伺服器出貨量均較3月下滑，出貨分別達200、70、20萬台，顯示器則持平上月達120萬台。

緯創表示，第2季將逐步邁入傳統電子產品旺季，營運可望恢復成長，預期筆電、桌機、顯示器都將季增雙位數，伺服器同樣保持成長。