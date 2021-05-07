Q1 EPS／浩鑫0.01元
浩鑫（2405）昨（7）日公布第1季稅後純益208萬元，較去年同期稅後淨損4,120.5萬元，轉虧為盈，今年第1季每股純益0.01元，去年同期為每股淨損0.13元，該公司持續擴張高毛利醫療產品版圖，2021年業績將穩健向上。
浩鑫表示，第1季毛利率穩健較2020年同期增加，主要是該公司轉型科技醫療發展，鎖定高毛利醫材與醫療科技產品，以及終止低毛利的筆電代工業務所致。
浩鑫第1季合併營收3.94億元，雖較2020年同期減少，然透過持續優化產品組合，致力發展科技醫療業務，加上工業電腦產品線陸續出貨，零接觸智慧防疫機持續有醫學中心及區域醫院採購導入等，推升第1季營業利益達580萬元、稅後純益為200.8萬元。
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