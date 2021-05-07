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宏正Q1 EPS 1.43元 產品將漲價

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導
圖／經濟日報提供
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宏正自動科技（6277）昨（7）日舉行線上法說，今年第1季每股稅後純益1.43元，排除去年認列處分信驊利益，仍呈現成長，展望未來，宏正表示，市場需求旺，樂觀看待第2季表現，泰國新廠加入量產，零組件缺貨漲價問題已經積極因應，並將成本反應在價格上。

宏正公布4月合併營收3.99億元，年增10%，月減0.9%，累計前四月營收16.31億元，較去年同期成長8%。

宏正主要產品線包含IT架構管理解決方案、專業影音產品、USB周邊設備；銷售區域擴及亞洲、美洲與歐洲。今年以來IT架構管理解決方案年增5%、專業影音產品年減1%、USB周邊設備年增12%，亞洲與美洲分別較去年同期成長16%及4%、歐洲較去年同期減少5%。

宏正第1季營收12.31億元，毛利率維持58.99%，較去年第4季56.7%提升，稅後純益1.7億元，每股稅後純益1.43元，排除去年認列部分處分信驊持股業外收益，較去年同期的1.13元成長。

宏正認為，去年下半年逐步回穩，今年第1季更優於去年第4季，為歷年單季次高。

展望未來，宏正指出，疫情仍有不確定性和美國塞港、海運航期拉長等影響，但需求仍在、訂單能見度不錯，加上宏正持續因應疫情調整銷售產品和銷售策略，樂觀看待第2季表現。

法人關注宏正各項產品及未來成長，宏正指出，專業影音部分將在第2季回到正向成長軌道。

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