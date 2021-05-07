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最強Q1 緯穎每股賺9.72元

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導
圖／經濟日報提供
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雲端伺服器大廠緯穎（6669）昨（7）日公布第1季合併營收達392.9億元，季減25%，年增11％；稅後純益為16.99億元，季減37.8%，年增16.1%；第1季每股純益為9.72元，低於去年第4季每股純益15.63元，高於去年同期每股純益8.37元。

緯穎第1季獲利與獲利率，均創歷年同期新高。今年第1季單季毛利率年增0.7個百分點至8.2%，營益率年增0.7個百分點至5.8%，稅後淨利率年增0.2個百分點至4.3%。2021年第1季毛利率8.2%與2020年全年毛利率相近，獲利能力維持穩定。

展望2021年，緯穎表示，雲端資料中心產業需求持續成長，然全球疫情仍衝擊供應鏈，缺料斷貨風險仍在，緯穎將致力於存貨充足穩定及營運彈性，藉以滿足客戶需求。同時推動兩相浸沒式冷卻技術，提供資料中心對散熱效率與節能用電的解決方案。

美系外資指出，緯穎第2季營運將優於第1季，谷底已過、將逐季提升，特別是下半年亞馬遜及新訂單導入，基本面表現可望比預期更強，最新對緯穎今、明、後年每股純益預測，調整為56.8、68.5、82.3元，上修緯穎目標價至1,300元。

緯穎昨日收944元，上漲39元。

外資預估，緯穎第2季動能來自英特爾新平台問市、更多訂單導入，以及DRAM報價提升。花旗認為，伺服器景氣持續好轉，只是緯穎初步成長性較弱，終端需求會遞延顯現；緯穎第2季營收將較首季成長28%，在去年第2季基期墊高下，同期比較的減幅縮減到4%。

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