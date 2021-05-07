十銓首季獲利季增逾六倍 每股純益達2.16元

記憶體品牌暨模組廠十銓科技（4967）今日公布第1季財報，2021年第1季合併營收達19.13億元，年增23.7%，稅後純益1.66億元，季增6.2倍，年增10%，每股純益達2.16元。

十銓也同步公布4月營收6.11億元，年增12.9%，累計前四月合併營收25.25億元，年增20.9%，單月銷量創近四個月新高，上半年高速儲存、雲端伺服器等需求強勁，再加上PC/NB需求未減，使T-FORCE產品線出貨飆升，月增17%。

十銓表示，第1季品牌DRAM營收占比達30%、Flash產品達25%，代工及客製化工控/SI佔11%，電競、行動週邊等策略性產品占34%，相較去年Q1策略性產品明顯拉升。

十銓強調，首季全產品線銷售持續亮眼並屢創佳績，在在顯示擴充品牌市場之營銷策略奏效。依市場觀察，受奇亞幣題材激勵，拉起一波高容量HDD、SSD硬碟採購潮，十銓4月SSD銷量較去年同期增長逾七成。

十銓董事長夏澹寧樂觀看待迅速竄紅的奇亞幣，短期內SSD可望受惠礦工掃貨，讓原本已有漲勢的記憶體繼續拉升，長期而言，高速大容量SSD將是未來趨勢。

依據研調機構TrendForce預估，消費型產品DDR3、DDR4漲幅15~20%，標準型產品PC漲幅13~18%，Server漲幅20%；北美四大資料中心、雲端電商平台以及手機等應用需求，可望刺激企業型SSD與伺服器DRAM訂單敲進，十銓看好記憶體產業向上，不擔心需求續升及缺貨，面對市場風險以彈性的應變能力，調整庫存水位，庫存達31億元，有助獲利持續向上成長。

十銓持續強化競爭優勢並創新研發，以品牌、電競與工控產品健全擴充，鎖定5G、AI、高效能運算（HPC）、邊緣運算等商機，因應未來大量湧入的記憶體需求做足準備，並在公司營運策略和事業規劃調整下，將挹助集團營運穩定向上。