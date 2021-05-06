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華邦電首季每股純益0.4元 25奈米產品本季試產

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

記憶體廠華邦電 (2344)今(6)日舉行董事會，公布第1季財報，稅後純益15.86億元，季增3.5倍，每股純益0.4元，單季就賺贏去年全年，且寫下近十季來高點。

華邦電公布第1季營收213.25億元，季增4.79%，年增84.65%，毛利率37.6%，季增7.2個百分點，年增13.4個百分點，營益率10.8%，季增7.8個百分點，年增10.5個百分點；稅後純益15.86億元，季增3.5倍，比去年同期轉盈，每股純益0.4元。

華邦電首季獲利大幅跳升，除反應利基型DRAM、編碼型（NOR）及儲存型 快閃記憶體（Flash）等主力產品市場需求強勁，公司也改變過去溫和漲價策略，首季機動且靈活調漲產品售價，讓獲利明顯跳增。

華邦電仍預期本季產能在需求續強下持續滿載且產能吃緊將持續至下半年。至於公司25奈米微縮版製程研發近完成，將於本季在台中廠試產。

華邦電 快閃記憶體

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