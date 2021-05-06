聯合再生首季虧損5.3億元 每股虧0.19元

太陽能廠聯合再生（3576）今（6）日公告今年第1季財報，其中，第一季稅後虧損為5.3億元，每股虧損0.19元。

聯合再生第1季合併營收為30億元，合併毛利率為-1.6%，比去年的-9.4%縮減83.3%。公司表示主因太陽能電池及模組上游原材料飆漲，轉嫁有限。

不過公司強調透露優化產品組合，減少電池虧損，且嚴格控管費用首季雖虧損 5.3億元，和去年同期虧損7億元已大幅減少24%，首季每股仍虧損0.19元。

展望今年，聯合再生強調，台灣太陽能系統建置量將較去年同期大幅增加，聯合再生目前已在手訂單規模已超過既有產能，預計接下來出貨力道維持強勁，營收將相當亮眼，公司營運規模將大幅成長。

近期聯合再生進軍標案連連告捷，系統部份4月成功標下桃園公有學校約23MW的太陽能案場，目前手上標案已趨近200MW；儲能部分亦成功拿下台灣電力公司南鹽田儲能系統建置標案，總建置量額定功率/額定容量為15MW/15MWh。

聯合再生目前掌握大型太陽能發電廠的案場如彰化、台南、雲林、屏東及花東地區各大型案場，累積已取得超500MW（百萬瓦）的模組訂單。公司規劃今年將持續擴產，到今年年底總產能可達到1GW（10億瓦），以滿足國內市場成長的需求，估計聯合再生今年台灣市占率可順利超過五成以上。海外部分，聯合再生也預期電池加模組的銷售將會超過1GW。