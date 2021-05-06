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創見首季獲利倍增 每股純益1.3元 寫11季新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

記憶體品牌及模組廠創見(2451)董事會通過 2021 年第1季合併財務報表，第1季合併營收35.0億元，季增17.6%，營業利益5.18億元，季增101%，稅後純益5.59億元，成長111%，每股純益1.30元。

創見表示，單季合併營收及毛利均大幅成長，平均毛利率達 24.4%，為過去 四季高點，每股純益更為過去11季新高，受惠於良好的供應鏈及庫存管理、生產效能持續精進、彈性的訂價策略以及對產業趨勢的敏銳度，在經濟環境復甦的同時，創見充分發揮競爭優勢，帶動營收及獲利穩定成長。

創見預估今年下半年產業環境需求仍將大於供給，面對原物料及零組件缺貨的情況，更是考驗企業長期穩定經營 能力，創見將繼續強化供應鏈管理和即時生產策略，並保持彈性及持續優化，期能在瞬息萬變的總體環境中再創佳績。

創見 營收

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