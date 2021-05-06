兆勁4月營收1.04億元 年增41％ 近三年同期高點

兆勁（2444）今（6）日公布4月合併營收1.04億元，年增41%，主因受惠於疫情期間全球加快5G建設且民眾居家上班、遠距教學、以及線上娛樂等需求大增，挹注網通事業主要客戶訂單需求強勁。

兆勁4月合併營收也是近三年同期高點；累計前四月合併營收5.48億元，為歷年同期新高紀錄，年增17.2％。

兆勁表示，受惠網通事業隨著全球5G建設進程加快、宅經濟需求大增，且集團持續深化於歐、美等地區大客戶之訂單需求表現，進而帶動歐洲、美國等地區主要客戶下單力道更為強勁，雖然目前整體網通產業持續面臨上游原物料晶片供應鏈缺貨潮影響，整體訂單營收認列受到遞延。

不過，集團拉長整體原料下單周期，也請客戶提早下單，進一步推升在手訂單透明度從原有的二個月攀升至五個月，儘管第2季是傳統淡季，每月接單金額平均還能達到1.3至1.4億元，年增約30％。

展望本季，兆勁維持審慎樂觀看法。目前旗下網通事業接單動能持續暢旺，由於全球網通晶片爆發缺貨潮，供需失衡進一步使進料成本提高，加上新台幣匯率升值等因素，集團已針對網通事業主要客戶協議產品漲價，第3季可望逐步顯現效益，並同步因應在手訂單狀況加大備料，以期積極消化訂單遞延並創造良好營運成長動能。

兆勁指出，集團也持續開拓記憶體、光速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)、再生晶圓薄化等多角化業務，尤其，光速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)為集團主要投入發展重點事業體，應用於光通訊及精密感測兩大領域，目前已與大陸通訊科技廠商客戶完成產品測試，並於4月取得半導體生產設備、濕氧化爐設備及無塵室，目標於今年下半年進入試量產階段，有望為集團未來營運增添新一波成長動能。