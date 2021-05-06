快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

界霖4月營收達5.67億元 創單月歷史新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

功率導線架大廠界霖(5285)今日公布4月合併營收達5.67億元，月增9.7%、年增49.4%；累計前四月合併營收達20.19億元，年增49.7%，反映車用功率元件需求強勁回升。

界霖稍早也公布首季財報，單季稅後純益達1.13億元，每股純益1.2元，優於預期。

法人預估，由於界霖第2季及第3季反映國際銅價大漲，調漲售價，且漲幅相當可觀，在量價具升及低價合金銅挹注獲利下，未來二年獲利可望持續向上揚升，全年有機會繳出創新高佳績。

近期封測產能受惠遠距商機持續強勁，車用需求強勢回歸，全面吃緊封裝用的導線架需求也非常強勁，交期拉長到6~9個月，界霖接單已滿到年底，公司表示，公司產能全開，以消化客戶訂單。

法人指出，界霖2017年併購SH materials公司的蘇州、馬來西亞以及日本山形廠後，即取得高技術含量的IPM(智慧型功率模組)技術，由於電鍍技術深具獨特性，在這波導線架缺貨潮中，已成為晶片廠首要解決的關鍵材料之一。

尤其公司將資源集中在毛利較高的的IPM產品，更全力衝刺車載品，要搭上這波車用爆發熱潮，預期第2季毛利率將會顯著跳升，未來未來二季更預期在價量同增下，單季獲利都會一季比一季高，全年繳出創獲利新高佳績。

營收

延伸閱讀

群光首季EPS 2.23元 為同期次高、優於預期

大立光營收失動能 再痛失股王寶座

國際油價持平、金價上漲 銅價無力站穩1萬美元

缺料拖累 大立光營收失色

相關新聞

華邦電一季賺贏一年 Q1純益寫近十季以來高點

記憶體廠華邦電受惠於利基型DRAM、NOR Flash等產品市場需求強勁，加上漲價效益，昨（6）日公告今年首季財報稅後純...

TPK上季每股賺0.86元 季增45.2%

觸控大廠宸鴻TPK-KY（3673）昨（6）日召開第1季線上法說會，上季度在業內外同步挹注下，稅後純益3.5億元，季增4...

亞光上季每股賺1.08元 接單強強滾

亞洲光學（3019）昨（6）日公布第1季稅後純益3.04億元，季增93%，超越去年前三季獲利，為14年同期新高，每股純益...

華新科4月營收增5% 攀兩年半新高

被動元件廠華新科昨（6）日公告4月營收為39.5億，月增5.1%、年增45.1%，站上近兩年半高點。累計今年前四月營收1...

群光上季每股賺2.23元 表現超預期

群光（2385）昨（6）日公布季報，單季稅後純益15.69億元，季增25.4%，年增38倍，為同期次高，每股純益（EPS...

健鼎上季每股賺2.68元 華通0.78元

PCB大廠健鼎科技（3044）昨（6）日公布首季財報稅後純益14.08億元，年增44%，每股純益2.68元，優於去年同期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。