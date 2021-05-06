界霖4月營收達5.67億元 創單月歷史新高

功率導線架大廠界霖(5285)今日公布4月合併營收達5.67億元，月增9.7%、年增49.4%；累計前四月合併營收達20.19億元，年增49.7%，反映車用功率元件需求強勁回升。

界霖稍早也公布首季財報，單季稅後純益達1.13億元，每股純益1.2元，優於預期。

法人預估，由於界霖第2季及第3季反映國際銅價大漲，調漲售價，且漲幅相當可觀，在量價具升及低價合金銅挹注獲利下，未來二年獲利可望持續向上揚升，全年有機會繳出創新高佳績。

近期封測產能受惠遠距商機持續強勁，車用需求強勢回歸，全面吃緊封裝用的導線架需求也非常強勁，交期拉長到6~9個月，界霖接單已滿到年底，公司表示，公司產能全開，以消化客戶訂單。

法人指出，界霖2017年併購SH materials公司的蘇州、馬來西亞以及日本山形廠後，即取得高技術含量的IPM(智慧型功率模組)技術，由於電鍍技術深具獨特性，在這波導線架缺貨潮中，已成為晶片廠首要解決的關鍵材料之一。

尤其公司將資源集中在毛利較高的的IPM產品，更全力衝刺車載品，要搭上這波車用爆發熱潮，預期第2季毛利率將會顯著跳升，未來未來二季更預期在價量同增下，單季獲利都會一季比一季高，全年繳出創獲利新高佳績。