聯電4月合併營收163.82億元 為單月歷史次高

晶圓代工廠聯電 (2303) 今 (6) 日公布4月合併營收為163.82億元，比上月小幅下滑1.4%，年增8.8%，連二月營收站穩160億之上，為單月歷史次高。

聯電累計前四月合併營收634.79億元、年增10.7%。

聯電稍早法說會預估，本季呈現價量齊揚，出貨量季增2%，平均銷售價格 (ASP) 成長 3-4%，產能利用率仍維持滿載，毛利率上看 30%；法人估第2季營收將季增 5-6%，再創新高。

聯電也預期，今年整體平銷售單價將成長近 10%，比前次法說預估的數字上調。

聯電本季也開始出貨 22 奈米產品，且客戶的設計定案顯著增加，公司表示，有利優化整體產品組合，並提升市占率。

對於半導體市況，聯電認為全球缺貨到明年仍難紓解，尤其成熟製程產能最為短缺。

聯電因應客戶對產能強勁需求，決定斥資千億在南科12A廠區興建P6廠，預定2023年第2季量產，規劃每月產能為2.75萬片28奈米產能，並可升級至22/14奈米。