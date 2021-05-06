宏碁Q1獲利太搶眼 開盤直接亮燈漲停

宏碁（2353）昨（5）日召開董事會公布亮眼財報，單季稅後淨利27.43億元，創十年單季新高，稅後淨利率3.8%，單季EPS為0.91元，在此帶動下，宏碁今（６）日一開盤就亮燈漲停，股價回升到35.00元高檔。

宏碁今日股價來到波段高點35.00元，大漲31.5元或9.89%，五千張買單等著排隊以漲停板購入。

外資今日也出具報告指出，在NB需求強勁下，調升宏碁今年EPS，預估將有2.7元。

宏碁第一季合併營收為新台幣715.55億元，年增46.5%；本季營業毛利新台幣83.12億元，年增67.9%，毛利率11.6%；營業淨利新台幣28.06億元，營業淨利率3.9%，創同季歷史新高；稅後淨利新台幣27.43億元，創十年單季新高，稅後淨利率3.8%，單季EPS為新台幣0.91元。