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法官缺乏社會經驗真好騙？解析「賽鴿案」判決重點

淘帝-KY恢復交易首日 股價飆漲停

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

淘帝-KY（2929）股價恢復交易首日，股價飆漲停，今（4）日開盤，股價即跳空鎖在漲停價位，來到8.64元，鎖逾1.3萬張。

淘帝-KY因未能如期申報2020財報，遭交易所處置，自4月7日起停止交易。淘帝-KY上周財報出爐，合併營收28.08億元、稅後淨損為22.21億元、每股稅後虧損20.31元。淘帝-KY在財報查核完成查核後，將財報送主管機關，經同意恢復交易。

淘帝-KY首季營收8.17億元，年減5.54%。淘帝-KY表示，整體營運虧損幅度已有逐步開始收斂，公司將以新一波促銷活動及衝刺線上銷售等策略，保持童裝庫存良好去化，挹注營運現金活水。觀察中國整體童裝產業歷經疫情干擾、呈現高速汰弱留強局勢，以旗下TOPBI品牌庫存周轉率及商品售罄率等維持健康水準，有望隨著重要策略執行下，改善經營績效。

淘帝-KY表示，3月合併營收3.92億元，為近13個月以來新高水準，並較上月成長92.95％，整體營運已逐步回溫，且隨著第2季適逢中國五一長假、六一兒童節等傳統銷售旺季，有助銷售表現。

財報 營收

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