聽新聞
test
0:00 / 0:00

矽力奪股王 超車大立光

經濟日報 / 本報綜合報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

電源管理晶片廠矽力-KY昨（3）日不畏台股重挫344點，終場逆勢大漲105元、收3,030元，超越大立光的3,015元，成為台股新科股王，終止大立光從2012年4月以來、雄霸九年的台股股王歲月。

矽力原為台股股后，今年初盤中股價曾超越大立光，短暫成為台股股王，但收盤價未曾高於大立光。矽力成為台股股王之後，大股東挪威主權基金、董事長陳偉等，堪稱股價大漲的贏家。其中，陳偉持有矽力股票7,168張，是第一大股東，帳面市值成長到217億元；挪威主權基金持有2,040張，持股比2.2%，持股市值約62億元。

矽力昨天收盤勁揚105元、收3,030元；大立光下跌95元、收3,015元，以15元價差退居股后。

就矽力與大立光近況分析，外資法人認為，矽力每股純益表現不及大立光，但具股本較小優勢，加上受惠大陸5G商機急速成長與去美化商機，又搭上最缺貨、報價漲不停的電源管理IC題材，今年營運趨勢向上。

反觀大立光，受制於美中貿易戰及疫情接連爆發，重創主要客戶華為的拉貨力道，加上全球智慧手機市場逐漸飽和，旗艦智慧手機銷售量趨緩，造成市場對高階鏡頭的需求放緩，抑制大立光股價上攻力道。

大立光昨日遭土洋法人同步賣超，外資賣超97張、投信賣超1張、自營商賣超20張，總計賣超118張。

矽力受惠5G、車電、物聯網應用等市場爆發，推升電源管理IC需求大開，矽力3月營收攻上15.8億元，首季營收達41.79億元，連三季寫新高。

大立光 矽力 台股

延伸閱讀

台股ETF高配息行情啟動！00878配息率衝上5.2%

新聞解析／矽力竄位 大立光想奪回股王的三關鍵

台股收黑 投信：高檔震盪可視為良性回檔

台股人氣爆棚 這檔台股ETF投資人數暴增2.7倍

相關新聞

矽力奪股王 超車大立光

電源管理晶片廠矽力-KY昨（3）日不畏台股重挫344點，終場逆勢大漲105元、收3,030元，超越大立光的3,015元，...

TPK 有望獲蘋果折疊機大單

蘋果有望在2023年推出搭載8吋QHD與可撓式OLED顯示器的折疊iPhone，分析師預期，蘋果首款折疊智慧手機有望採用...

宏碁NB訂單 看到下月

PC品牌廠宏碁（2353）衝刺美洲業務，在美國亞馬遜平台奪下筆電、顯示器銷售排行榜第一名，電競筆電在南美巴西市場3月以5...

遠傳 搶進資安商機

遠傳電信（4904）昨（3）日宣布近年積極搶攻企業數位轉型市場，看準企業轉型，資安防護也要升級，攜手旗下數聯資安，搶進資...

研華攻智慧工廠資安 告捷

工業電腦大廠研華（2395）強攻智慧工廠資安商機，將參加5月4日至6日於舉行的「臺灣資安大會（CYBERSEC）」，會中...

譁裕Q1每股淨損0.06元 全年拚盈

天線廠譁裕（3419）昨（3）日公布首季每股淨損0.06元，較去年第4季轉虧，但虧損狀況較去年同期收斂。法人表示，譁裕近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。