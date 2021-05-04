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矽力奪股王 超車大立光
電源管理晶片廠矽力-KY昨（3）日不畏台股重挫344點，終場逆勢大漲105元、收3,030元，超越大立光的3,015元，成為台股新科股王，終止大立光從2012年4月以來、雄霸九年的台股股王歲月。
矽力原為台股股后，今年初盤中股價曾超越大立光，短暫成為台股股王，但收盤價未曾高於大立光。矽力成為台股股王之後，大股東挪威主權基金、董事長陳偉等，堪稱股價大漲的贏家。其中，陳偉持有矽力股票7,168張，是第一大股東，帳面市值成長到217億元；挪威主權基金持有2,040張，持股比2.2%，持股市值約62億元。
矽力昨天收盤勁揚105元、收3,030元；大立光下跌95元、收3,015元，以15元價差退居股后。
就矽力與大立光近況分析，外資法人認為，矽力每股純益表現不及大立光，但具股本較小優勢，加上受惠大陸5G商機急速成長與去美化商機，又搭上最缺貨、報價漲不停的電源管理IC題材，今年營運趨勢向上。
反觀大立光，受制於美中貿易戰及疫情接連爆發，重創主要客戶華為的拉貨力道，加上全球智慧手機市場逐漸飽和，旗艦智慧手機銷售量趨緩，造成市場對高階鏡頭的需求放緩，抑制大立光股價上攻力道。
大立光昨日遭土洋法人同步賣超，外資賣超97張、投信賣超1張、自營商賣超20張，總計賣超118張。
矽力受惠5G、車電、物聯網應用等市場爆發，推升電源管理IC需求大開，矽力3月營收攻上15.8億元，首季營收達41.79億元，連三季寫新高。
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