TPK 有望獲蘋果折疊機大單

蘋果有望在2023年推出搭載8吋QHD與可撓式OLED顯示器的折疊iPhone，分析師預期，蘋果首款折疊智慧手機有望採用TPK-KY（3673）的奈米銀觸控方案，預估出貨量可達1,500萬至2,000萬支，大幅挹注TPK營運。

陸系外資分析師預期，TPK今年及明年每股純益將受惠於iPad、微軟Surface平板與車用產品動能強勁，呈現逐年成長。2023年開始，受惠於折疊iPhone採用奈米銀，營運動能將進一步爆發。

分析師看好，折疊手機可望帶動高階手機迎向下一個超級換機周期，如果可以在下半年改善缺料情況，預估折疊手出貨量在2019、2020、2021與2022年出貨量分別約為20萬、320萬、750萬與1,700萬支。

市場預期，SDC將是折疊iPhone獨家顯示器供應商，三星則是獨家DDI晶圓代工廠商，預測折疊iPhone將會採用TPK的奈米銀觸控方案。

在折疊機市場中，三星市占率超過90%，預估OPPO、vivo、小米與榮耀等陸系品牌將在今年第4季到明年第1季發表折疊手機；5G之後，折疊手機將是下一個高階手機的創新賣點。

陸系外資分析師認為，奈米銀觸控技術將為蘋果在折疊裝置市場創造長期競爭優勢，TPK為蘋果策略性供應商，看好TPK成功轉型將帶動股價重回每股淨值（約90元），TPK可望因折疊iPhone採用奈米銀重返觸控領導者榮耀。

TPK過去數年持續提高非蘋客戶，包括微軟、特斯拉等與筆電、車用等非手機營收貢獻比重，去年每股純益2.53元，年增400%，創近三年新高，為轉型成功的證明。TPK昨天股價逆勢漲0.1元、收54.3元。