錸寶 每股純益1.01元

錸寶（8104）昨（3）日上傳首季財報，單季獲利0.67億元，季增33.2%，較去年同期大增1,386%，每股純益1.01元，為近二季高點。

根據錸寶財報，首季合併營收4.54億元，季減2.2%，年增67.7%；毛利率25.15%，季減1.85個百分點、年增10.06個百分點。錸寶昨天股價跌4.1元、收55.7元。

錸寶去年稅後純益2.07億元，年增305.6%，每股純益3.06元，同寫近二年新高紀錄。董事會通過去年度盈餘每股擬配發3元現金股利，配息率高達98%，將於6月23日股東會承認配息案。

錸寶是PMOLED大廠，該公司2019年花了一年的時間強化基本功，將產品、成本及製程逐一優化，成功讓2020年業績表現「回神」，走出2019年的營運谷底。僅管去年合併營收16.38億元，年減2.1%，但是稅後純益繳出成長佳績。