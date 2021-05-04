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譁裕Q1每股淨損0.06元 全年拚盈

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導

天線廠譁裕（3419）昨（3）日公布首季每股淨損0.06元，較去年第4季轉虧，但虧損狀況較去年同期收斂。法人表示，譁裕近年積極進行產品組合調整，加上搭上WiFi 6及5G升級商機，營運可望漸入佳境，全年力拚獲利。

譁裕去年本業虧損4,700萬元，受惠處分蘇州廠業外收益，全年度每股純益0.61元，董事會通過去年度盈餘每股擬配發0.5元現金股利。譁裕昨日股價下跌1.9元，收21.65元。

譁裕今年首季營收3.27億元，年增38%；毛利率從去年同期的13.9%回升到19.8%，歸屬母公司業主淨損為700萬元，每股淨損0.06元，較去年同期每股淨損0.37元收斂，但較去年第4季每股純益0.04元轉虧。

法人表示，譁裕去年首季營運受疫情導致工廠停工影響，今年首季則遇到電子業全面性缺料問題，但近期該公司積極進行內部調整，並改善產品結構，預估今年首季可望是營運谷底，未來將可漸入佳境，並搭配網通產業WiFi 6及5G產品出貨，可望推升營運成長，全年力拚獲利。

譁裕 5G

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