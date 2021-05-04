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貿聯擴產 台南買地

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

貿聯-KY（3665）昨（3）日公告，斥資3.71億元取得台南科技工業區1.61萬平方公尺土地，主要是為了營運所需。外界認為，貿聯取得台南土地，主要是為了擴產做準備，以因應後續訂單需求。

受到台股重挫影響，貿聯昨天股價下跌3元，收258元，成交量700多張，並跌破5日、10日、20日與60日均線。

貿聯今年3月營收21.78億元，創單月歷史新高，月增18.3%，年增31.4%，主要是3月各產品於農曆春節後，出貨相繼回升，包括車用、數據中心、半導體設備、醫療設備等產品的出貨全面反彈，帶動該公司3月營收創新高。

貿聯首季營收61.3億元，較去年第4季歷史新高衰退約2.6%，為單季歷史次高，也是歷年最強的第1季，可說是淡季不淡。

貿聯表示，全球新冠肺炎疫情帶動家電產品需求，且車用及數據中心出貨穩定，工業用半導體設備亦因為晶片需求強勁而穩步增長，貿聯今年營運重回成長軌道。

貿聯預期，今年營收可望維持兩位數成長，將以車用，半導體與家電產品成長最大，不過，原物料及航運價格上揚，短期營運成本可能緩步攀升。

以去年貿聯各產品應用占營收比重來看，資訊占40%為最大宗，之後依序為電器25%、車用 17%、工業9%，醫療5%。太陽能、光通訊等其他共4%。

美系外資預估，隨著伺服器需求回升，以及半導體資本支出持續強勁，預估貿聯首季合併毛利率產品組合提升，可望優於去年第4季、達25%，將貿聯2021年、2022年、2023年獲利預估上調1%、2%、3%，以反映該公司在汽車／數據中心，以及半導體設備領域快速成長，維持貿聯「買進」評等，目標價310元。

貿聯 半導體 營收

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