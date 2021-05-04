研華攻智慧工廠資安 告捷

工業電腦大廠研華（2395）強攻智慧工廠資安商機，將參加5月4日至6日於舉行的「臺灣資安大會（CYBERSEC）」，會中研華將展示WISE-STACK私有雲工業物聯網解決方案。研華該業務目前已打入南台灣知名鋼鐵廠，法人看好可望為營運挹注新動能。

根據Cybersecurity Venture研究，全球截至2021年因資訊安全事件已造成6兆美元的成本損失；資訊安全事件所造成的損失，已是僅次於美國和中國大陸的世界第三大經濟體。

近年伴隨著物聯網、AI技術，帶動工業4.0、智慧製造的浪潮，工廠場域的資安風險也隨之升溫，尤其工業物聯網大量將IT與OT融合的布建下，促使受封閉式網路保護的OT端，大量暴露在網路威脅之下。因此，企業應透過更完整由端到雲的資安防護，以確保在資安環境數位轉型，免於資安威脅。

研華指出，WISE-STACK私有雲工業物聯網解決方案，有針對智慧工廠、智慧醫療、智慧零售、智慧運輸等在私有雲數據安全的保障，透過研華邊緣設備原本的安全機制與共創夥伴的資安整合軟實力，提供多項解決方案以保護其數位資產。

南台灣知名鋼鐵廠也已實際應用研華WISE-STACK私有雲工業物聯網解決方案，將300個以上的感測器在其儀表板呈現，作為操作人員即時判斷依據。此外，儀表板上也提供未來機器狀況的預測，以有效防止系統或其他技術問題發生，從而提升產品良率，並降低生產成本。

研華受惠產業景氣回溫，今年首季財報表現略優於預期，每股純益為2.48元，首季營收、獲利皆創歷年同期新高。