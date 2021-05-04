宏碁NB訂單 看到下月

PC品牌廠宏碁（2353）衝刺美洲業務，在美國亞馬遜平台奪下筆電、顯示器銷售排行榜第一名，電競筆電在南美巴西市場3月以52%市占率稱霸電競市場，年增32%。宏碁筆電訂單能見度已到今年6月，公司看好全年PC業務仍將繳出成長成績。

根據最新市調資料顯示，宏碁電競筆電巴西市場在3月銷售量，較去年同期相比銷售成長32%；其中，2021年第1季亦以44%市占率穩坐市場冠軍，是巴西電競筆電領導品牌。

宏碁電競品牌積極與當地電商及通路品牌策略合作提高市場聲量及市占率。在巴西結盟當地知名電競玩家Nyvi Estephan、Nicole Merhy、Sidãodo Game及ninexT等擔任2021年電競品牌大使，推廣旗下電競產品。並持續與巴西《虹彩六號：圍攻行動》錦標賽合作，成為該賽事的贊助廠商，持續深耕巴西電子競技賽事。

宏碁美洲業務近期陸續傳出捷報，上個月才宣布，在美國亞馬遜平台最新銷售排行交出亮眼成績，旗下Aspire消費性筆電拿下銷售第一名；顯示器亦站上銷售冠軍。

受惠疫情帶動「宅經濟」、遠距教學、居家工作等需求，宏碁筆電訂單能見度已到今年6月，公司看好全年PC業務仍將繳出成長成績。

宏碁尚未公布今年4月營收。首季合併營收為715.58億元，年增46.5%，創七年同期新高，當季筆電出貨約580萬台，年增73.5%，全球市占率7%。