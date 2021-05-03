快訊

日職／前役好投奪勝 日媒估陳偉殷7日再登板

不讓低端人口加入！竹科媽媽群組門檻曝光 網看呆：名下要有3間房？

威剛第1季每股純益 2.94元 14季以來新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

記憶體模組大廠威剛（3260）今日公布第1季每股純益達2.94元，創近14季以來新高，受惠提早備料DRAM低價庫存的優勢，以及固態硬碟(SSD)出貨暢旺。

威剛表示，今年記憶體市況邁入多頭行情，第1季除DRAM價格一路走揚，儲儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格也提前於3月止跌，推動第1季營收表現淡季不淡，季增2.61%，達90.96億元，單季毛利率也拉升至19.1%，較去年第4季上升近7個百分點。

威剛結算第1季營業利益較去年第4季大增近1.24倍達7.21億元，歸屬母公司業主權益達6.85億元，季增119%，以加權平均股數2.33億股計算，第1季每股純 益2.94元。

威剛董事長陳立白表示，韓系與美系大廠都預告今年DRAM將全年缺貨，合約價也將逐季升高，公司看好今年記憶體市況可望一路強勁，自去年年底即開始積極採購備料，包括記憶體、SSD控制IC等關鍵零組件都掌握相當充沛的庫存。

他強調，威剛截至今年第1季底，庫存水位已提高至100億元以上，創下歷史新高。針對後市持續熱絡、供給吃緊的產品，公司也將持續買貨，維持高庫存量，以提供客戶充足的貨料支援。

展望後市，威剛預估第2季、第3季PC、伺服器、手機三大領域需求持續熱絡，加上車用電子應用升溫，DRAM及NAND Flash兩大記憶體合約價都將逐季同步上揚。

陳立白進一步指出，第2季整體DRAM供貨會比第一季更為吃緊，合約價漲幅也將明顯大於第1季；NAND Flash則受惠各項應用搭載容量提升，加上近期新興加密貨幣引爆高容量SSD需求，都促使未來NAND Flash價格強勢表態。隨著市場需求、記憶體價格上揚與庫存優勢同步發酵，看好公司營運前景可望更上一層樓，績效表現持續看俏。

記憶體模組 威剛

延伸閱讀

威剛首季EPS 2.94元 創14季以來新高

三星犀利 記憶體「超級循環」來了

威剛上月EPS 1.05元 獲利倍增

奇亞幣熱潮帶動 威剛4月高容量SSD訂單倍數飆增

相關新聞

銘異10個交易日暴漲105% 這家公司最近在忙什麼？

台灣最大硬碟機零件供應商銘異（3060）近期搭上奇亞幣（Chia）掀起的硬碟搶購熱潮，近十個交易日股價暴漲105%，成為...

矽力-KY股價超車大立光 登上台股股王

台股再度上演股王爭奪戰，電源管理晶片廠矽力-KY（6415）今（3）日無懼大盤重挫超過344點，股價開高走高，終場大漲1...

大盤大跌也不怕 微星、華擎早盤股價逆市走高

儘管今（3）日台股走低，早盤指數一度大跌逾200點，不過板卡廠微星（2377）、華擎（3515）股價逆市大漲，微星早盤股...

顯卡大缺貨 新品將一卡難求

顯卡市場持續缺貨，輝達、超微已先後預告，缺貨情況短期很難解決。業界預期，今年全年顯卡都將缺貨，兩大廠商推出的新顯卡，在整...

合勤控組織調整 做打底工作

合勤控（3704）旗下企業近年由專業經理人接手傳承，合勤控創辦人暨董事長朱順一近期再退離第一線，辭去合勤控旗下合勤科技及...

華碩、微星 旺到下半年

顯卡市場供不應求，兩大品牌輝達、超微持續推新品搶市，在超微規劃本季推出「Radeon 6000M 」系列新顯卡後，市場傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。