精測4月合併營收3.54億元 月增0.6%

晶圓檢測大廠精測（6510）今 (3) 日公布 2021年 4 月合併營收為3.54億元，比前一個月微增0.6 %，年增3.1 %，其中以高效能運算晶片業績增幅最為顯著，營收占比增至20%。精測累計前四月合併營收為11.65億元，年減6.3 %。

精測表示，隨著全球網路應用的普及、5G通訊、智聯網裝置數量的大幅增加、挖掘虛擬貨幣（挖礦）與AI （人工智慧）解析以及電動車的普及化等需求，帶動HPC晶片的需求持續攀升，這些晶片，包括手機應用處理器（APU）、筆電用和伺服器用中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、TPU、網通以及特殊應用ic（ASIC）等，在HPC目前多元應用的驅動下，正蓬勃發展。

據資策會產業情報研究所分析，高效能運算晶片的開發的二大目標就是高運算速率與低功耗，這二個目標都可由製程微縮來達成，透過縮小電晶體的特徵尺寸，以減少電晶體及其電路在晶片上所占據的面積，從而增加單一晶片容納的電晶體數量提高運算速率，並降低電晶體操作所需之電壓、電流以減少功耗。

面對晶片運算效能提升的需求，IC產業鏈裡的製造廠商無不持續投入研發，在既有製程技術的精進，並且得從新結構、新材料或新元件物理為發展，而研發技術的演進也是產業裡新的競逐重點。

精測稍早舉行法說會針對今年營運，總經理黃水可表示，往年第1、4季是淡季，第2、3季則是旺季，不過，今年第1季因客戶驗證延後，淡季更淡，預期第2季與第4季業績將優於過去水準，第3季前業績將逐季成長。全年營收年增率可逾10%。

黃水可表示， 精測長年秉持著提高自主研發能力、貫徹全流程製造的All In House經營理念，已成為全球少數兼具研發及製造晶圓級測試探針的半導體測試介面廠。

他說，精測除自行開發探針生產設備，更掌握探針材料、藥水與金屬合成的關鍵技術，也得以生產製作出客製化的各式BR、SR、NS 等系列探針卡，其每一款探針皆可符合進行兩百萬次的高低溫壓力循環測試。自本公司推出高溫、高速、大電流的探針卡，除迎合目前HPC所需晶片的測試需求，也貢獻於本公司今年第2季業績。