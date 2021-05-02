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電信三雄 5G業務動能強

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

電信三雄法說會即將開跑，中華電信、台灣大將在4日舉行，遠傳則訂在6日。去年台灣5G服務開台以來，全台累積5G用戶數達193萬戶，已經帶動電信業者本業有觸底反彈表現，法人也關注5G用戶、網路建設以及垂直產業領域發展。

中華電信第1季營收501億元，年增4.1%，歸屬於母公司業主淨利88.2億元，年增6.4%，每股純益（EPS）1.14元，營收、獲利的財測達成率皆超過預期。

截至3月底止，中華電信光世代寬頻用戶數為362.3萬戶，60Mbps以上的客戶數234.3萬戶，其中，300Mbps以上客戶達48.2萬戶。MOD客戶數達206.5萬戶，行動通信總客戶數達1,137.7萬戶。

中華電信積極推動轉型計畫，並聚焦5G業務，除推動5G消費端市場以外，更積極搶進企業市場，現在5G實驗及商用場域遍地開花，智慧工廠、智慧醫療及智慧農業都小有成果，未來更將前進海外市場，將成功經驗複製至東南亞

台灣大去年失去蟬聯八年的電信每股獲利王後，總經理林之晨喊出，台灣大著眼的是未來高度成長。今年台灣大旗下電商、5G兩大成長引擎同時點火，第1季合併營收353.1億元，年增達11%，營業利益36.4億元，稅後純益為28.3億元，EPS 1.01元。

遠傳第1季合併總營收為208.36億元，稅後純益18.11億元，EPS0.56元，營收獲利皆超越財測目標，EPS達成率為110%。

遠傳表示，行動通訊業務表現穩健，數位轉型效益持續顯現，受惠於政府、大型企業合作案，第1季新經濟營收年成長率達11%，多項重要業務維持高成長。

電商 東南亞

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