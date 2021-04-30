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亞馬遜雲端看好 鴻海、廣達、英業達出貨增

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

亞馬遜預估雲端部門（AWS）第1季營收135億美元，儘管僅占總營收12%，但營業利益41.6億美元占總體營業利益的47%。營收第2季持續成長代表持續擴建資料中心與相關服務，台廠鴻海，廣達與英業達等亞馬遜雲端伺服器供應商的出貨量，跟著成長。

亞馬遜表示，AWS整體使用率都在成長，範圍不斷擴張，包括大企業與創新企業客戶，第2季AWS業績將持續成長。

鴻海是亞馬遜主力雲端伺服器供應商，為了配合亞馬遜與Google等雲端服務供應商，將在美國威斯康辛州生產資料中心伺服器產品，就近供貨客戶，隨著大客戶業績展望看好，持續挹注鴻海在雲端部門的業績表現。

廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令之前表示，雲端服務的需求持續暢旺，第1季是雲達有史以來最旺的第1季，雖然持續面臨缺料問題，仍看好今年營運逐季成長，預估第2季出貨將季增兩位數。

楊麒令說，規劃第2季在台灣林口新增生產線，合計將新增三條生產線，推估第2季產能將增加約20%，不排除第3季再擴產。

他表示，目前雲達一線客戶（例如CSP）的需求持續成長，二線資料中心客戶的訂單也在增加；台灣與日本的企業專網市場，預計2022年上半年商用化，最快明年開始貢獻雲達業績。

雲端服務 亞馬遜

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