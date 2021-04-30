聯電目標價 喊到八字頭

聯電法說會釋營運利多，股價不漲反跌，但外資圈認為聯電看法正呼應台積電預期成熟製程短缺到2023年，代工價格還有上調空間。包括野村、美銀證券等進一步上修聯電目標價，最高喊出「八字頭」80元的新天價，力薦逢回加碼。

在此之前，外資圈以Aletheia資本喊聯電挑戰75元排行第一，現在野村喊出新天價，美銀證券也把預期股價推升至75元，高盛、摩根士丹利分別上修到71.3元及70元，目標價共識「坐七望八」。

野村證券在本波最早喊進聯電，去年率眾外資之先翻多聯電，更認為聯電將複製世界先進暴漲1,000%的成功經驗。將聯電去年約13元的低點視為「底」，這波漲到62.7元高價已上漲382%，若挑戰80元，漲幅將突破500%、達515%。

野村大幅上修聯電財測，主要看好集團千億元擴充P6廠產能，且增產計畫是因應客戶強勁的28奈米需求，採用預先下訂金、包產能的方式做分配。在代工產能緊俏，聯電和客戶議定的價格持續調漲，野村認為這進一步強化集團毛利率成長趨勢，聯電已經轉向報酬率導向的策略目標。